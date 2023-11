Keke Palmer alega abuso físico do ex-namorado Darius Jackson

“Não” estrela Keke Palmer alega em autos judiciais civis que sofreu abusos físicos e emocionais nas mãos do ex-namorado, com quem divide um filho.

O arquivamento desta semana em Tribunal Superior do Condado de Los Angeles incluiu um pedido de ordem de restrição de violência doméstica contra Dario Jackson29. A juíza Wendy L. Wilcox emitiu na quinta-feira uma ordem temporária enquanto se aguarda uma audiência em 5 de dezembro.

Mensagens telefônicas solicitando comentários de Jackson foram deixadas na caixa postal em um número associado ao seu endereço, conforme listado no processo judicial. Os documentos não listavam nenhum advogado que pudesse comentar em seu nome.

Incidentes de violência recentes e passados ​​foram descritos numa declaração legal sob o nome verdadeiro do ator Lauren Palmer. Ela disse que namorou Jackson de junho de 2021 até o fim do relacionamento em outubro passado por causa de abusos físicos e emocionais.

“No domingo, 5 de novembro, Darius invadiu minha casa, me atacou fisicamente, me derrubou no sofá e me prendeu, e roubou meu telefone depois que ameacei chamar a polícia. declaração disse.

Entre outros incidentes, escreveu ela, Jackson ficou “irracionalmente irritado” em uma festa em fevereiro de 2022, quando ela lhe mostrou uma foto sua de biquíni demonstrando os resultados do treino. Em casa, afirma a declaração, ela foi jogada no chão e esbofeteada, e na manhã seguinte foi agarrada pelo pescoço e jogada com o corpo em uma escada.

Palmer também alegou um incidente envolvendo seu bebê, que nasceu em fevereiro passado

Palmer disse que Jackson começou a “ficar duro” com o bebê enquanto trocava a fralda e ela interveio, resultando no que quase se tornou “um cabo de guerra”. Palmer disse que enquanto ela terminava a troca da fralda, Jackson bateu na cabeça dela e saiu furioso.

A ação civil de Palmer busca a custódia física e legal exclusiva de seu filho. Os representantes de Palmer não responderam imediatamente aos e-mails solicitando comentários da estrela.

Palmer, que começou a atuar aos 9 anos, teve seu primeiro grande avanço com “Akeelah and the Bee”. Além de seu trabalho no cinema e na televisão, ela também estrelou na Broadway, lançou músicas, apresentou talk shows e escreveu um livro.