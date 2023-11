Keke Palmer pede custódia física e legal total do filho

Keke Palmer está buscando a custódia legal e física total de seu filho de 8 meses… outro desenvolvimento no aparente rompimento do relacionamento com Dario Jackson .

A petição afirma que Keke está disposta a pagar as despesas razoáveis ​​​​de gravidez e nascimento – mas ela também está pedindo a ordem judicial de Darius para ajudar com honorários advocatícios e honorários periciais.

Como informamos, as consequências entre o casal aparentemente começaram quando Darius insinuado publicamente A escolha do traje de Keke em um Usher show em Las Vegas foi inapropriado para uma mãe.

Keke dobrou em sua seleção de guarda-roupa sexy com uma recapitulação no IG … e Usher também parecia apoiá-la … então Darius tinha poucas chances de que as pessoas vissem as coisas de seu ponto de vista.