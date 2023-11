Keke Palmer supostamente abusada pelo ex-namorado Darius Jackson em filmagens de segurança doméstica

Keke Palmer enviou imagens de câmeras de segurança como parte de seu pedido de ordem de restrição contra seu ex, Dario Jackson … que supostamente mostra ele a agredindo fisicamente em sua casa.

Conforme informamos, Keke foi ao tribunal na quarta-feira buscando a guarda exclusiva de seu filho de 8 meses, Leodis Andrellton Jackson … mas não deu detalhes sobre os motivos.

No entanto, ela também entrou com um pedido de ordem de restrição contra Darius, alegando que enfrentou “muitos casos de violência física” com ele – incluindo um recentemente, no domingo.

De acordo com novos documentos obtidos pelo TMZ, Keke agora apresenta imagens que ela afirma ter sido gravadas em fevereiro de 2022 de Darius “chok[ing] eu e o corpo batemos[ing] me para as escadas” depois que ele ficou “violentamente ciumento e irracionalmente irritado por causa de uma foto de biquíni”.

Keke afirma que Darius ficou “enfurecido” depois de mostrar a ele a foto do biquíni dela, apesar de supostamente não ter mostrado a ninguém além dele – acrescentando: “Eu simplesmente mostrei a ele no meu telefone porque estava orgulhoso do que havia conseguido. “

A atriz diz que Darius abusou dela dois dias depois disso, com as imagens de segurança capturando apenas parte do que ela diz ter acontecido – mostrando Darius supostamente agarrando-a pelo pescoço e jogando-a na escada.



Não se esqueça, Darius publicamente envergonhou a escolha da roupa de Keke no Usher show em julho – mais de um ano após essa suposta briga por causa de uma foto dela de biquíni.



