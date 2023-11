Kel Mitchell na estreia de ‘Good Burger 2’, primeira aparição desde a hospitalização

Kel Mitchell parece estar de bom humor depois de sua recente internação no hospital … porque o cara estava todo sorrisos para comemorar a estreia de seu próximo filme.

O ator parecia tão feliz como sempre na noite de terça-feira na estreia mundial de “Good Burger 2” na cidade de Nova York – abrindo um sorriso para as câmeras com um cenário muito legal… uma recriação do icônico ‘Good Burger ‘restaurante.