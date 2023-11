Kel Mitchell recebeu alta do hospital, a caminho da recuperação

Kel quebrou o silêncio sobre a provação na noite de quarta-feira, dizendo no Instagram: “Grato pela enxurrada de orações e vibrações positivas” – acrescentando: “O susto foi real, mas o apoio também”.

O homem de 45 anos continua dizendo: “Com a graça de Deus e a habilidade da equipe médica, estou agora no caminho da recuperação em casa, abraçado pelo amor da minha família”… e ele está gritando para todas as pessoas que lhe desejaram boa sorte enquanto passava um tempo no hospital.