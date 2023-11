Kelly Oubre Jr., do 76ers, hospitalizada após ser atropelada por um veículo e perder um tempo significativo

Filadélfia 76ers guarda Kelly Oubre Jr.. foi hospitalizado com ferimentos não revelados após ser atropelado por um veículo no sábado, disse a equipe.

Oubre, de 27 anos, está em condição estável e a equipe afirma que ele perderá uma quantidade significativa de jogos, mas não o resto da temporada.

A polêmica ejeção de Giannis capturada em vídeo pelo fã ao lado deleParker Johnson

Os Sixers disseram que Oubre estava caminhando perto de sua residência no centro da Filadélfia quando atacou.

Nenhuma informação adicional sobre seus ferimentos estava imediatamente disponível.

Onde Kelly Oubre Jr. foi atropelada por um carro?

O Polícia da Filadélfia disse em um e-mail para A Associated Press que Oubre foi atingido por volta das 19h enquanto atravessava a rua em Largo e Ruas de gafanhotos em Centro da cidadee que ele foi levado para Hospital Jefferson. A polícia disse que há uma investigação ativa sobre o incidente.

Oubre está em sua primeira temporada no 76ers e teve média de 16,8 pontos nos primeiros oito jogos. Ele foi a 15ª escolha geral do draft de 2015 e já jogou com outros quatro times.

Os 76ers voltam para casa no domingo e jogam Indiana.