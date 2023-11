Kelly Stafford defende Charissa Thompson em meio à reação contra relatórios fabricados

Kelly Stafford veio em defesa de Charissa Thompson, que enfrentou críticas depois de admitir ter fabricado reportagens durante seu tempo como repórter secundária. Muitas repórteres questionaram a ética de Thompson, mas Stafford, esposa de Rams de Los Angeles quarterback Matheus Staffordrecorreu às redes sociais para mostrar seu apoio à locutora esportiva e criticar seus críticos.

Em uma postagem no Instagram, Kelly escreveu: “Gostaria de poder marcar todas as pessoas que precisam ouvir isso. Em vez disso, deixarei aqui na esperança de que chegue até elas”. A postagem incluía uma foto com a legenda: “Um homem comete um erro ou tem suas palavras tiradas do contexto, seus colegas/amigos homens se unem e apoiam uns aos outros. o oposto. Parece que algumas ‘feministas’ parecem escolher feministas apenas quando isso apoia sua agenda.”

StaffordA defesa de Thompson destaca o duplo padrão que existe na indústria, onde os homens são frequentemente apoiados pelos seus colegas enquanto as mulheres são criticadas por ações semelhantes. A postagem sugere que algumas autoproclamadas feministas só apoiam outras mulheres quando isso está alinhado com sua própria agenda.

Thompson desde então, esclareceu sua declaração, explicando que na verdade ela não fabricou relatórios, mas usou informações que estavam prontamente disponíveis para ela durante suas reportagens paralelas. Ela afirma que nunca mentiu ou foi antiética em sua carreira como locutora esportiva.

Thompson afirmou: “Na ausência de um treinador que fornecesse qualquer informação que pudesse promover o meu relatório, eu usaria as informações que aprendi e vi durante o primeiro tempo para criar o meu relatório… Nestes casos, nunca atribuí nada do que disse a um jogador ou treinador.”

Isso lança luz sobre outras questões

A explicação de Thompson esclarece os desafios enfrentados pelos repórteres secundários que muitas vezes têm acesso limitado à informação durante as transmissões ao vivo. Na ausência de atualizações oficiais de treinadores ou jogadores, eles devem confiar em suas observações e conhecimento do jogo para fornecer informações aos espectadores. Embora a abordagem de Thompson possa não estar alinhada com os padrões jornalísticos tradicionais, é importante considerar as circunstâncias únicas do seu papel.

O apoio de Kelly Stafford e outros destacam a necessidade de uma compreensão mais matizada dos desafios enfrentados pelas mulheres no jornalismo desportivo. É essencial reconhecer os padrões duplos e os preconceitos que existem na indústria e apoiar as repórteres nos seus esforços para fornecer uma cobertura precisa e perspicaz.

Ao defender Thompson, Stafford está a enviar uma mensagem poderosa sobre a solidariedade entre as mulheres no terreno e a importância do tratamento justo e do apoio a todos os jornalistas, independentemente do género.