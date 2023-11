Kendall Jenner fica completamente nua em sua última campanha publicitária

Kendall Jenner revolucionou o Instagram com sua última campanha publicitária com a marca Jacquemus, que apresentou sua nova coleção, ‘Guirlande’, com a modelo. No momento eles mostraram apenas uma pequena parte, onde você pode ver Kendall totalmente nua, de costas e com guirlandas de Natal envolvendo seu corpo.

Não é a primeira vez que faz este tipo de promoção pois, em 2021, fez o mesmo com a mesma marca, na altura para a linha ‘La Montagne’. Na ocasião ela apareceu totalmente nua exceto por uma bolsa e sapatos da coleção.

Numa das fotografias que mais gerou comentários, Kendall aparece de perfil, com os joelhos dobrados numa posição que simula estar suspensa numa cadeira, enquanto segura um fino cabo verde que sobe e desce. Nessa ocasião obteve quase 500 mil ‘curtidas’, mas desta vez já ultrapassou os 250 mil em 24 horas.

Kendall Jenner, a Kardashian mais desejada

Aos poucos ela vai se tornando a mais perseguida e desejada Kardashian, até mesmo roubando esta posição de Kim. O relacionamento dela com Coelho Mau fez sua popularidade aumentar exponencialmente e, por causa disso, as marcas estão prestando mais atenção nela.