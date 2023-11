Kesha descarta a letra de ‘Diddy’ na apresentação de ‘TiK ToK’ após Cassie reivindicar

Kesha está aparentemente mostrando solidariedade com Cássia depois de suas acusações contra Diddy – porque ela deixou cair uma letra importante em sua música mais famosa… que o menciona pelo nome.

A cantora estava se apresentando ao vivo em Los Angeles no sábado à noite… e enquanto ela cantava seu single de grande sucesso, ‘TiK ToK’, as pessoas notaram uma mudança nas palavras – desde o início também. Claro, essa faixa começa assim… “Acorde de manhã sentindo-se como P. Diddy.”

O que Kesha cantou no Hollywood Palladium, porém, foi diferente… ela disse: “Acorde de manhã sentindo-se como eu.” Em outras palavras, ela deixou Diddy completamente aqui.

O que faz isso se destacar ainda mais é o fato de que apenas alguns dias atrás – antes de Cassie entrar com seu processo – Kesha estava se apresentando em Denver, o que você pode ver no vídeo do YouTube acima… e lá, a letra de Diddy permaneceu .