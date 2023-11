Kevin Durant revela por que pediu para deixar o Brooklyn Nets

EUestá se aproximando de um ano desde Kevin Durant foi surpreendentemente negociado com o Fênix Sóis de Redes do Brooklyn e o MVP das finais da NBA de 2018 explicou por que pediu para deixar a organização.

As razões, ao que parece, foram buscar a glória da NBA com o atacante, citando que a inconsistência da franquia de Nova York cobrou um preço muito alto no final.

“No Brooklyn? Sim, simplesmente não havia consistência, nem continuidade em quem éramos como equipe”, disse Durant ao New York Post. “E quando você quer ganhar um campeonato, você tem que construir uma identidade desde o primeiro dia, e foram muitas circunstâncias que estavam fora do controle dos jogadores que nos impediram de construir nossa continuidade.

“Esse é apenas o negócio do basquete. Isso é apenas a NBA em geral. Mas todos nós melhoramos como jogadores individuais e aprendemos muito com essa experiência – todos, desde executivos a jogadores – e podemos continuar nossa experiência na NBA com mais conhecimento. agora.”

Durant já possui um legado incrível no jogo, então é compreensível que ele levasse seus talentos para outro lugar para se aproximar de estender sua já eterna glória em um dos esportes mais populares nos EUA e em todo o mundo.

Kevin Durrant alegra o dia dos jovens fãs tirando uma selfie com ele

Ele é duas vezes NBA campeão (2017, 2018) ao mesmo tempo em que venceu o MVP das finais da NBA em ambos os jogos. Ele foi o MVP da NBA de 2014, 13 vezes All-Star, duas vezes MVP do All-Star Game (2012, 2019) e o estreante do ano em 2008. Ele também é três vezes medalhista de ouro olímpico (2012, 2012, 2016, 2020). As médias de sua carreira são de 27,3 pontos por jogo, 7,1 rebotes por jogo e 4,3 assistências por jogo – números que ele está apresentando acima em 2023/24.

Durant já havia pedido para ser negociado uma vez

A primeira vez que Durant pediu para deixar o Nets, ao qual ingressou em 2019, foi em 2022, quando ele pressionou para ingressar no Fênix Sóis – onde ele está agora. No entanto, como o Suns se recusou a incluir Pontes Mikal no comércio, o homem de 1,80 metro teve que permanecer em Nova York por mais um ano.

“Eu tentei [to move earlier], eles simplesmente se recusaram a se livrar de mim”, disse Durant. “Eu tentei, mas o tempo acabou. Eu não iria perder nenhum jogo por causa de tudo isso.

“Então, quando a temporada chegou, eu pensei, ‘Aconteça o que acontecer, acontece’, e eu simplesmente me preparo para a temporada. Então funcionou no momento perfeito, do jeito que deveria.”

É uma prova de seu caráter que um jogador com sua habilidade e reputação tenha se concentrado em jogar bola em vez de tentar forçar a negociação recusando-se a jogar.