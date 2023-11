Kevin Hart trolls Cowboys após sua derrota para os Eagles com dança viral épica

Kevin Coração parecia estar em estado de euforia depois de seu Philadelphia Eagles derrotou o rival Dallas Cowboys na nona semana de jogo da NFL. Depois que a equipe da cidade natal do comediante se afastou de sua jogo derby day com umVitória por 28-23, Hart decidiu comemore com uma hilariante dança da vitória viral.

E ele estava sozinho em suas celebrações. Em vez disso, ele estava acompanhado por seus filhos Hendrix e Kenzo Kash, que escreveram as camisetas do Eagle. Os três realizaram movimentos laterais como se estivessem dançando.

Os três também se reuniram durante uma pequena pausa em seus movimentos descolados. Os dois filhos de Hart claramente têm um senso de humor muito semelhante ao do pai, que é um dos comediantes mais reconhecidos do planeta.

Os torcedores dos Eagles têm tido muito o que comemorar ultimamente, vencendo três jogos seguidos depois de tropeçar nos jatos de Nova York na sexta semana.