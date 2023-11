Khlo Kardashian aborda a controvérsia da “pesca negra” após sua adorável fantasia de Halloween da boneca Bratz

Khlo Kardashian está esclarecendo as coisas em meio à controvérsia sobre ela dia das Bruxas fantasia. Khlo compartilhou uma explicação detalhada de sua maquiagem e transformação nela História do Instagramrespondendo às duras críticas.

A estrela do reality, sua irmã Kime amigos Olivia Pierson e Natalie Harco vestido como Bratz bonecos, e embora muitos elogiassem seu visual icônico, alguns críticos levantaram preocupações.

Na postagem, o empresária esclareceram que usavam lábios protéticos de silicone, escondiam as sobrancelhas naturais e pintavam sobrancelhas falsas muito mais altas do que as reais. Isto foi feito para alcançar o efeito de bonecafazendo seus olhos parecerem maiores.

Fãs de Khlo vs. odiadores

Apesar do detalhado esclarecimentoa crítica mais significativa veio daqueles que apontaram o bronzeado Khlo parecia ser esportivo, o que alguns consideraram “pesca negra”.

Uma mídia social do utilizador questionado, “Então blackface está ok se você for rico o suficiente?” enquanto outro expressou sentimento “muito confuso e incomodado” por ela aparência.

Em resposta, alguns fãs defendido Khlomencionando que dada a ela Herança armênia ela pode ficar com um bronzeado de verdade. Eles pediram aos críticos que parassem de ser assim negativo.

O Bratz fantasia de grupo de bonecas fez sucesso entre seguidores, com muitos elogiando-o como adorável e icônico. No entanto, está claro que isso também despertou alguns controvérsia.

O mais novo Kardashian teve uma divertida noite de Halloween

Khlo, por outro lado, não deixou que os odiadores a derrubassem. Mais tarde, ela apresentou um segundo dia das Bruxas fantasia onde ela e sua filha, True, se vestiram como personagens de “Octonauts”, enquanto seu filho mais novo vestiu vários trajes, incluindo um inspirado em Dwayne The Rock Johnson e outro por Yoda.

Khlo é co-pai de seus filhos com seu namorado intermitente Tristan Thompson. Parece que o dia das Bruxas as festividades continuam apesar das críticas.