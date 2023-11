Khloe Kardashian dá as boas-vindas às férias com sutiã sexy e terninho rosa

TA temporada de férias está se aproximando rapidamente e parece Khloé Kardashian está pronto para as festividades.

O 39 anos chamou a atenção com um visual inspirado na Barbie no evento 5 Deals Before Black Friday da Rakuten no Hotel Bel Air em Los Angeles na semana passada.

Olivia Dunne recria vídeo clássico de Kim Kardashian no TikTokParker Johnson

Khloe vestiu um Blazer de $ 5.340 do The Attico com quem ela combinou $ 2.403 calças combinando que apresentava as mesmas riscas de lantejoulas prateadas da jaqueta.

Somando-se ao visual espetacular está o fato de que Khloé optou por manter o blazer aberto, exibindo um sutiã coberto de cristal.

Ela completou o look com saltos pontudos nude, usou os cabelos em ondas soltas e exibiu uma manicure vermelha.

Khloe compartilha suas ideias para presentes de Natal

Junto com seu visual espetacular, Khloé também compartilhou algumas de suas ideias de presentes para as festas de fim de ano. Ela também fez parte do site de cashback de vendas Black Friday.

“Adoro tudo nas festas de fim de ano, desde passar bons momentos com minha família até escolher cuidadosamente presentes para todos que amo”, disse ela em comunicado à imprensa.

Ela também acrescentou que estava “animada em trabalhar com a Rakuten para ajudá-lo a economizar em presentes para todos em sua lista de compras”.

Khloe é fã de brilhos

Parece que Khloé é fã de usar trajes brilhantes, tendo optado pelo look várias vezes nos últimos anos.

Ela usou uma calça metálica para um Beyoncé show em setembro, e também usou um vestido brilhante ao trazer True, então com três anos, para visite o Papai Noel em 2021.