Kim Kardashian e muitas outras celebridades participam do Baby2Baby Gala

Kim Kardashian é uma mulher ocupada atualmente, mas ela reservou tempo no sábado à noite para um bom trabalho de caridade.

Kim e muitas outras celebridades apareceram no Baby2Baby Gala em Los Angeles… é uma instituição de caridade que fornece roupas de bebê e fraldas para crianças carentes.

Há um grande prêmio entregue durante o sarau… o Giving Tree Award para alguém que abraçou e agiu de acordo com os valores da organização. Salma Hayek recebeu durante a cerimônia. No ano passado Kim recebeu o prêmio e no ano anterior Vanessa Bryant.