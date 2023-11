Kim Kardashian revela tatuagem que ela manteve em segredo por dois anos: ela a liga a Pete Davidson

EUm 2021, um dos romances mais surpreendentes do mundo das celebridades veio a público como Kim Kardashianindiscutivelmente o influenciador mais conhecido do mundo, iniciou um relacionamento com o comediante Pete Davidson.

Embora o relacionamento deles tenha durado apenas até o verão de 2022, a influenciadora tem uma tatuagem secreta que a liga a Davidson.

O próximo namorado de Kim Kardashian poderia estar na NFL?Roberto Ortega

Kim Kardashian e sua tatuagem secreta

A revelação fez parte do episódio mais recente de ‘The Kardashians’, e a tatuagem remete ao dia em que ela apresentou o ‘Saturday Night Live’.

Ela decidiu fazer uma tatuagem na parte interna do lábio para relembrar aquele momento e, embora muitos de seus amigos e familiares soubessem disso, isso não era de conhecimento público até agora.

“Na noite em que apresentei o ‘SNL’, eu e todos os meus amigos fizemos tatuagens iguais e todos as colocaram nas mãos e eu pensei ‘Não há chance de eu fazer uma tatuagem’”, revelou ela.

“Mas finalmente coloquei um adesivo em um Bentley.

“Ninguém sabe, ninguém vê.

“Eu esqueço disso, mas de vez em quando estou passando fio dental nos dentes e vejo preto e digo: ‘O que é esse preto na minha boca?!'”

Dado que Pete Davidson é conhecido por seu trabalho no ‘Saturday Night Live’, essa tatuagem e aquele show com certeza vão lembrar Kim Kardashian de seu ex sempre que ela o vê.