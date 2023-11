Kim Zolciak e Kroy Biermann sem alianças após o jantar de aniversário

Apareceu Kim Zolciak dar Kroy BiermannO casamento de ainda tinha alguns sinais de vida… mas há novas evidências de que as coisas ainda podem estar caminhando na direção errada.

Kim e Kroy foram vistos separadamente na Geórgia no fim de semana – Kim foi a uma loja de conveniência enquanto Kroy estava com um de seus filhos para comprar alguma comida. No entanto, nem Kim nem Kroy usavam alianças de casamento.



É surpreendente, dado o estado recente das coisas entre Kim e Kroy – incluindo o fato de que eles comemorou seu aniversário de casamento juntos há apenas uma semana. Kim também adicionou recentemente Biermann de volta ao seu nome no Instagram.

É claro que, às vezes, as coisas entre os dois ficaram muito desagradáveis ​​no divórcio – ele a acusou de um sério problema de jogo e ambos pediram a custódia exclusiva de seus quatro filhos – sem mencionar os mais de US$ 1 milhão que pagaram. devo ao IRS.

TMZ divulgou a história, Kim e Kroy recentemente colocaram sua mansão GA no mercado por US$ 6 milhões… e aparentemente a mantiveram fora do leilão de execução hipotecária.