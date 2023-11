Kim Zolciak e Kroy Biermann vistos juntos horas antes da luta explosiva

Fontes policiais nos disseram que três policiais e um supervisor chegaram à mansão do casal distante para tentar um acordo a disputa doméstica verbal … eventualmente acalmando as coisas.

Os policiais são convidados praticamente experientes na casa da dupla… chegando pela primeira vez à propriedade em agosto, quando Kim acusou Kroy de trancando ela do lado de fora do quarto deles… e um mês depois dizendo que não se sentia segura em sua própria casa.

Outubro trouxe outra revelação do TMZ… com a gente divulgando a história de uma ordem judicial ordenando que eles mantenha distância em casa – Kim fica com o porão e a suíte da babá e Kroy fica com o quarto principal.