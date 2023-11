Kim Zolciak, Kroy Biermann, policiais chamados por cachorro após supostamente quase atacarem criança

Kim Zolciak dar Kroy Biermann estão na casa do cachorro com a aplicação da lei mais uma vez… depois que alguns vizinhos irritados chamaram a polícia depois que um dos cães do casal distante quase atacou uma criança.

Os cães de Kim e Kroy – Pedra dar Lá – aparentemente também foram tema de discussão em um grupo do Facebook – com um pai preocupado dizendo que um cachorro tentou “abordar e atacar” seu filho, que estava andando de scooter.

As pessoas entraram na conversa, apontando o dedo para o casal distante e dizendo: “Pode ser [Kim and Kroy’s] cachorro. Ele geralmente fica atrás do portão do jardim da frente, mas às vezes o portão da garagem está aberto.”