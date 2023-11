Kim Zolciak processado por dívida de cartão de crédito

Kim Zolciak foi processada mais uma vez por não pagar suas contas… desta vez pelo Bank of America, que afirma que ela está inadimplente em mais de US$ 50.000.

De acordo com documentos legais obtidos pelo TMZ, Kim tinha uma linha de crédito de US$ 50 mil em B de A e depois acumulou uma conta que atingiu o limite. B de A afirma que enviou avisos periódicos exigindo pagamento, mas recebeu zippo.

Com juros e multas, o saldo agora é de US$ 56.224,07 e está crescendo. Portanto, B de A é agora o mais recente de uma longa lista de credores que recorreram ao sistema legal para fazer com que Kim e Kroy desembolsassem dinheiro.