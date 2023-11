Kim Zolciak vende roupas de grife em meio a uma enorme dívida com Kroy Biermann

Kim listou bolsas, sapatos e muito mais na terça-feira – mas não são preços de venda de garagem – ela está cobrando US$ 5.900 por uma bolsa Chanel Shearling e US$ 4.500 por uma bolsa Louis Vuitton cinza!!!

Ela também está pedindo US$ 1.250 por um par de saltos de vison Gucci e US$ 600 por seus saltos de plástico Balmain… então, se você quiser, é melhor trazer um pouco de dinheiro.

A venda improvisada pode não ser apenas uma prova de que ela está saldando essa dívida – também pode ser outro sinal de que as coisas entre Kim e Kroy estão positivas mais uma vez… como uma espécie de oferta de paz ao seu marido distante em meio ao divórcio.

Como informamos, Kroy estava vendendo algumas de suas coisas para lidar com seus problemas financeiros no passado, e ele perguntou Kim para fazer o mesmo. No entanto, fomos informados de que ela vendeu algumas de suas coisas e embolsou o dinheiro para si mesma, em vez de ajudar a pagar a dívida.