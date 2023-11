Kourtney Kardashian comemora aniversário de Travis com fotos sensuais

Kourtney Kardashian marido comemorado Travis Barkeraniversário de 48 anos com uma homenagem sincera… e um carrossel de fotos de gravidez em topless.

O baterista do Blink-182 assumiu o papel de berço durante a filmagem reveladora de Kourtney – e quando ela tirou as roupas, ele canalizou seu interior Janete Jackson por volta de 1993 com um movimento estratégico de escavação dos seios.

As imagens da Polaroid IG foram alvo de críticas online, com fãs comparando-as a uma “visita conjugal na prisão” e outros dizendo que era muito PDA para o seu gosto – “Poderíamos ter vivido felizes sem ver essas fotos”.

Mas, a estrela deixou óbvio que ela não estava se contendo em exibir sua paixão… passando a jorrar na legenda: “Para meu marido, o guardião do meu coração, meu parceiro no crime, meu galã pessoal, o papai ao nosso pequeno travesso, minha alegria abrangente… Que venha mais um ano me aturando! Feliz aniversário, amor!”

Garantindo expressar ainda mais sua gratidão a Travis, Kourtney deu um passo adiante, oferecendo-lhe uma festa de aniversário com tema de Ação de Graças.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Ela ofereceu um vislumbre da atmosfera festiva com uma série de fotos e clipes com “Have Yourself a Merry Little Christmas” de Frank Sinatra tocando ao fundo. Ela legendou: “Ação de graças vegana pelo aniversário do meu bebê @travisbarker ❤️”.