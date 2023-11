Kourtney Kardashian dá à luz e dá as boas-vindas ao menino com Travis Barker

Kourtney Kardashian é uma mãe mais uma vez – ela e seu amor, Travis Barkerderam as boas-vindas a um novo pacote de alegria após a assustadora montanha-russa de uma gravidez.

Kourtney deu à luz um menino em Los Angeles, confirmam fontes ao TMZ.

TMZ contou a história – havia sinais fortes KK apareceu esta semana … como Kylie e Travis foram vistos no Cedars-Sinai na quinta-feira, e possivelmente estiveram lá antes.

Como informamos, Kourt primeiro abandonou o bomba bebê no show de Travis no Blink-182 em junho … exibindo sua barriga no BMO Stadium em Los Angeles enquanto segurava uma placa que dizia: “Travis, estou grávida”, uma referência ao videoclipe do grupo para “All the Small Coisas.”

Coisas trazidas uma virada assustadora para o casal no início de setembro, quando Kourtney precisou de uma cirurgia de emergência para salvar a vida da criança. Na época, Travis estava na Europa viajando com o Blink-182 e voltou correndo para ficar ao lado de Kourtney. Felizmente a cirurgia foi um sucesso.

Kourtney e Travis fizeram um grande chá de bebê com tema Disney para seu filho pouco depois daquele susto de saúde – e tudo parecia estar bem na festa… com todos comemorando. A grande conclusão dessa reunião, entretanto, foi o fato de que o nome do bebê pode ter vazado. Lembre-se, alguém jogou um enfeite de árvore que fazia referência a “Baby Rocky”.

Acontece que… esse é o nome do filho deles – Travis confirmou isso na semana passada… dizendo que o filho deles se chamará Rocky Thirteen Barker. Um pouco anticlimático, mas pronto!

O anúncio da gravidez do show ao vivo veio pouco mais de um ano depois eles se casaram em um tribunal de Santa Bárbara… que foi seguido por um casamento enorme na Itália, onde trocaram votos na Dolce & Gabbana’s vila privada antes de ir para um Castelo medieval para sua recepção.



16/06/23 TMZ. com

Desde o grande anúncio, os pombinhos parecem mais felizes do que nunca enquanto esperam a chegada do bebê… fazendo algumas Sessões fotográficas com tema de baterista com a colisão em exibição completa.



24/06/23 Instagram/@kourtneykardash

Ela também exibiu brilho da gravidez em uma praia havaiana em julho, durante uma viagem tropical.

Caso você tenha esquecido, Kourtney já é mãe de 3 filhos – Pedreiro, Penélopedar Reinadotodos os quais ela compartilha com seu ex, Scott Disick. Travis também compartilha Landon, Alabamadar Atiana com Shanna Moakler.

Aliás, Kourtney compartilhou suas lutas com a fertilização in vitro nos últimos anos, dizendo no programa de sua família que sua experiência com o processo tem sido “terrível”.