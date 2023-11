Kourtney Kardashian e Travis Barker dão as boas-vindas ao seu filho

Kourtney Kardashian e Travis Barker deram as boas-vindas ao seu quarto filho ao mundo, marcando uma alegre adição à sua crescente família.

O público aguardou ansiosamente o nascimento do filho do casal principalmente depois que o baterista e Kourtney irmã, Kylie Jennerforam vistos visitando Centro Médico Cedars-Sinai em Os anjos no início da semana.

Kardashian44 anos, exibiu orgulhosamente sua barriguinha de bebê em um dos Barker’s shows da banda em Junho. Durante o evento, ela ergueu uma placa de papelão do público que dizia: “TRAVIS ESTOU GRÁVIDA.”

Os altos e baixos da gravidez de Kourtney

Em Junhoo casal revelou o sexo do bebê durante uma festa com tema rock ‘n’ roll. Ladrador sugeriu o nome do filho em uma postagem sobre o evento, dizendo: “Eu já sei o nome dele”, e mais tarde mencionando “Rochoso 13” como uma opção de nome.

Em Setembro, Kardashian despertou entusiasmo quando ela compartilhou e depois excluiu uma foto de um chá de bebê que apresentava o mesmo apelido. Ladrador“apreciado” um tweet elogiando o nome como “bonitinho” e mais tarde confirmaram sua escolha.

O músico teve que sair Blink-182europeu excursionou abruptamente no mesmo mês para estar ao lado de sua esposa durante “cirurgia fetal urgente.”

Kardashian se abriu sobre o “aterrorizante” procedimento em um Voga de outubro entrevista, expressando gratidão por um ultrassom que “salvou” deles Bêbês vida sem fornecer mais detalhes.

Acompanhando os Barker-Kardashians

Antes do relacionamento romântico, as duas estrelas eram pais. Ladrador compartilha um filho, Landon20 anos e uma filha, Alabama17, com Shanna Moakler. Ele também tem um relacionamento próximo com Atiana24 anos, filha de sua ex-mulher de um relacionamento anterior.

A estrela de reality show compartilha Pedreiro13, Penélope10 e Reinado8, com seu ex Scott Disick.

Ao misturar suas famílias, Kardashian e Ladrador acolheu com satisfação a ideia de “quanto mais crianças, melhor”. Kourtney afirmou durante um Maio de 2022 episódio do programa de sua família que o casamento com Barker deu a ela “mais pessoas para amar”, enfatizando seu profundo afeto pelos filhos dele.

No ano seguinte, casal compartilharam sua intenção de parar de perseguir FIV tratamentos e focar em conceber naturalmente para expandir seus família.

O menino a chegada foi confirmada por fontes de vários meios de comunicação, com Pessoas sendo o primeiro a dar a notícia. TMZ mais tarde reafirmou o nascimento, enquanto Página seis procurou declarações oficiais, mas não recebeu resposta de seus representantes.