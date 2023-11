Kourtney Kardashian pode ter dado à luz, Travis Barker e Kylie Jenner são vistos no hospital

Na última segunda-feira, começamos a receber dicas que Kourtney apareceu no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles. Por um lado, muitas pessoas sabem que os Kardashians costumam dar à luz naquele hospital, então não é automaticamente um bloqueio que as dicas sejam precisas.

Mas então, entramos em contato com várias pessoas na órbita Kardashian, e elas têm sido incomumente incompletas sobre o assunto. O único fato claro que confirmamos é que a data do parto era esta semana. Uma fonte disse que o laboratório seria induzido.

E isso nos leva à próxima pista… Travis e Kourtney disseram que queriam que o bebê nascesse no Halloween, que foi na última terça-feira. Se este foi um parto induzido e ela deveria nascer esta semana, isso faz sentido.

E agora, os chutes… Confira a foto do reflexo de Travis Barker no espelho lateral quando ele estacionou no Cedars na tarde de quinta-feira.