Kris Jenner deseja à filha Kendall Jenner um feliz aniversário de 28 anos

Kris diz que é abençoada por ser sua mãe – e temos certeza de que Kendall segue os passos da marca de megaempresa de suas irmãs com ela 818 empreendimento Tequila tem algo a ver com isso.

Não que ela precisasse disso… com um patrimônio líquido de US$ 45 milhões, ela é uma figura regular na lista anual das modelos mais bem pagas da Forbes, depois de trabalhar com praticamente todas as marcas de moda do mercado.