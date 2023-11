Kurt Warner tem uma mensagem clara para quem compara Tom Brady e Brock Purdy

J.assim como todo mundo, Kurt Warner tem ouvido bastante sobre as comparações entre Tom Brady e Brock Purdy desde o 49ers jovem começou a brincar. Suas situações são muito semelhantes, Brady também não era considerado um grande sucesso para o Patriotas da Nova Inglaterra. Ninguém acreditou nele e suas primeiras realizações não foram creditadas a ele, mas ao resto de seus companheiros de equipe. Mas Warner está atento para identificar talentos como esses, ele também foi um quarterback de grande sucesso. Durante seu auge, ele liderou o Saint Louis Rams vence dois Super Bowls. Então, quando Kurt Warner fala sobre QBs, todos precisamos ouvir. Apesar de não ter visto muito Purdy no entanto, ele já pode oferecer uma opinião fundamentada sobre a criança.

O descontraído Tom Brady aproveita um passeio em seu iate de US$ 6 milhões

Warner disse isso no Willard and Dibbs Show: “Não vi o suficiente para dizer: ‘[Brock Purdy] é um daqueles caras de elite que consegue vencer jogos com o braço direito. Isso para mim é a qualificação final para ser QB de elite ou franquia. Mas vamos pensar em Tom Brady durante seus primeiros 3, 4, 5 anos na NFL. Ele não era aquele cara. Ele não tinha marcado essa caixa… Eventualmente chega um momento em que você tem que provar que você é aquele cara. Se não conseguir, você se torna um jogador muito bom, mas talvez não na categoria de elite. Todos esses caras que foram ótimos em suas carreiras, não eram necessariamente aquele cara no início. Vamos dar um tempo ao Brock. Ele fez grandes coisas no curto período de tempo neste sistema, coisas que fazem você pensar: ‘Cara, esse garoto é um QB muito bom.’ Não significa que ele seja um produto acabado. Não significa que ele nos mostrou tudo o que precisamos saber sobre se ele pode ser um cara da franquia ou um QB de elite nesta liga, mas vamos dar-lhe tempo para fazer isso!”

Como está Brock Purdy nesta temporada?

Na atual temporada, o San Francisco 49ers tem um recorde de 5-3 e Brock Purdy não está tão mal. Embora seu time ainda esteja longe do mesmo time que quase chegou ao Super Bowl na temporada passada, Purdy ainda tem chances de consertar o navio. No domingo, eles enfrentam o Jacksonville Jaguars, que está com 6-2 nesta temporada. Todos os olhos estarão voltados para Brock Purdy para ver o que ele pode fazer e tentar continuar provando que vale a pena todo o hype que foi criado ao seu redor.