Kyle Kuzma ajuda os Wizards a derrapar em 9 jogos com duplo-duplo contra Pistons

Kyle Kuzma teve 32 pontos e 12 rebotes como o Feiticeiros de Washington encerrou uma seqüência de nove derrotas consecutivas com uma goleada por 126 a 107 sobre o Pistões Detroit na segunda-feira em uma batalha do NBApiores equipes.

Washington (3-14) venceu pela primeira vez desde a vitória por 132-116 sobre o Charlotte Hornets em 8 de novembro. Os Pistons (2-15) perderam 14 jogos consecutivos após vencer o búfalos de Chicago 118-102 em 28 de outubro.

Kuzma, jogando em seu estado natal, somou oito assistências e cometeu duas reviravoltas. Deni Avdija e Danilo Gallinari marcou 16 para os Wizards.

Cade Cunningham liderou o Pistons com 26 pontos e sete assistências. Jalen Duren fez 12 pontos e 14 rebotes.

Tyus Jones marcou oito pontos nos primeiros cinco minutos do terceiro para colocar Washington em vantagem por 71-63, e Kuzma assumiu nesse ponto. Ele terminou o quarto com 18 pontos e sete rebotes, enquanto os Wizards lideravam por 14.

Washington liderou por 94-83 no final do quarto, depois marcou os primeiros cinco pontos do quarto. Detroit nunca conseguiu que o défice voltasse a um dígito.

As equipes combinadas acertaram apenas 24,2% (8-33) de 3 pontos no primeiro tempo, com os Pistons acertando 3-16 (18,8%).

A SEGUIR

Feiticeiros: No Mágico de Orlando na quarta-feira.

Pistões: Hospede o Los Angeles Lakers na quarta-feira.