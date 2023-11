Kyle Kuzma doa US$ 60 mil em roupas para presidiárias na prisão do condado

‘Esta é a época de dar e Kyle Kuzma teve um começo incrível… a estrela da NBA doou US$ 60 mil em roupas para presidiárias que se preparavam para serem libertadas da prisão do condado de sua cidade natal, Flint, Michigan!

O atacante do Washington Wizards também lançou uma iniciativa para reformar as moradias das mulheres que estão presas.

Kuzma revelou a colaboração na 23ª cerimônia de formatura do IGNITE na prisão do condado no domingo… surpreendendo as presidiárias e anunciando a grande doação de US$ 60 mil.