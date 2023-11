Kyle Richards desmorona na BravoCon por causa da separação de Mauricio Umansky

Reproduzir conteúdo de vídeo



Kyle Richards‘separação de seu ex-marido, Maurício Umanskyestá claramente pesando sobre ela – porque ela foi levada às lágrimas ao falar sobre isso na BravoCon.

A estrela de “Real Housewives of Beverly Hills” subiu ao palco no domingo em Las Vegas, onde estava fazendo perguntas e respostas… e onde finalmente foi questionada à queima-roupa, onde estão as coisas entre ela e Mauricio agora?

A pergunta a deixou bastante emocionada. Conforme relatado por nosso site irmão, MuitoFabKyle disse primeiro que ela e Mauricio estavam tentando navegar nisso da melhor maneira que podiam – explicando … “Nós nos amamos muito e somos uma família, não importa o que aconteça. Minhas três filhas ainda moram em casa, só Farrah está com ela lugar próprio. [Mauricio] estava ocupado fazendo ‘Dancing with the Stars’, então ele não estava muito por perto. Estamos tentando descobrir isso. Sabemos que nos amamos.”



KR então começou a engasgar, dizendo que ouve todo mundo dizendo para ela apenas “consertar” o problema – mas como ela afirma claramente aqui, não é tão simples quanto parece.

Claro, isso vem logo após a outra entrevista de Kyle na noite passada na BravoCon – onde ela se referiu à separação deles como um divórcio definitivo … um lapso de língua, ao que parece.

Pelo que podemos perceber… as coisas estão difíceis entre o casal no momento, e embora pareça que ela e Mauricio possam querer se reconciliar – há obstáculos que estão em seu caminho… mesmo enquanto eles continuam a viver sob o mesmo teto e filme para ‘RHOBH’.

Isso foi algo que Kyle também falou no domingo … dizendo que não queria que suas brigas com Mauricio fossem capturadas pelas câmeras e que os produtores do Bravo notaram que algo estava errado.

Adicionando uma camada extra de complicações está o fato de Mauricio continuar a se aproximar de seu parceiro ‘DWTS’, Emma Slatercom quem esteve visto novamente no jantar deste fim de semana.

Lembre-se, isso segue um passeio bastante público que os dois compartilharam há algumas semanas – onde foram vistos de mãos dadas – mas as pessoas em seu mundo tentaram explicar isso como meramente platônico… mesmo que Kyle não esteja acreditando, e descobriram que a coisa toda desrespeitoso.