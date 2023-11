Kyle Richards e Mauricio Umansky não têm acordo pré-nupcial

Com Kyle recentemente se referindo à separação deles como um divórcio direto – há uma fortuna em jogo se esse aparente lapso de língua se tornar realidade… embora fontes com conhecimento direto nos digam que nem Kyle nem Mauricio contrataram advogados.

Kyle deixou sua marca em “The Real Housewives of Beverly Hills” e ganhou milhões de dólares, e Mauricio adquiriu um patrimônio líquido de US$ 100 milhões com quase US$ 5 bilhões em vendas de imóveis.