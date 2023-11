Kyler Murray, do Cardinals, foi retirado da lista de lesionados, sugerindo um retorno na Semana 9

Tele zumbia ao redor do Cardeais do Arizona o acampamento está atingindo um nível febril enquanto fãs e companheiros aguardam o retorno de seu dinâmico quarterback, Kyler Murray. Num movimento estratégico que sinaliza confiança na recuperação de Murray, os Cardinals negociaram Josué Dobbsque dirigiu a equipe ao longo da temporada de 2023, até o Vikings de Minnesota. Este comércio preenche a lacuna deixada pelos vikings Kirk Primos, cuja temporada foi encerrada abruptamente por uma ruptura no tendão de Aquiles.

Os últimos relatórios oferecem um raio de esperança para Cardeais apoiadores. Kyler Murray, que ficou afastado dos gramados durante toda a temporada devido a uma lesão devastadora no LCA no final de 2022, foi oficialmente retirado da lista de lesionados. Esta progressão sugere sua participação potencial no próximo jogo com o Cleveland Browns. Apesar desta evolução positiva, Murray permanece na lista de ativos/incapazes fisicamente de executar (PUP), um obstáculo que deve ser superado antes que ele possa calçar as chuteiras para o próximo jogo.

Dobbs fez um trabalho admirável como QB1

MurrayA ausência de foi notada, mas o backup QB Josué Dobbs preencheu admiravelmente o vazio. Com algumas atuações louváveis ​​em seu currículo, principalmente uma vitória impressionante contra o Dallas Cowboys, Dobbs provou ser um guardião competente do ataque dos Cardinals. No entanto, a organização sempre o viu como uma solução temporária enquanto espera pelo regresso triunfante de Murray.

Enquanto o Cardeais se preparando para o encontro com os Browns em 5 de novembro, todos os olhos estão voltados para a situação de Murray. Seu retorno pode ser o choque que Cardeais precisam revitalizar sua temporada, à medida que a emoção aumenta com o início das 13h ET em Cleveland aproximando-se. A decisão dos Cardinals de libertar Dobbs pode ser vista como um forte indicador de que a equipe está pronta para receber de volta seu quarterback estrela, apostando em sua capacidade de reacender a centelha ofensiva que estava faltando.