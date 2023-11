Kylie Jenner acompanhada pelo namorado Timothée Chalamet em evento de moda

Timothée Chalamet trocou Hollywood por Nova York ao se juntar à GF Kylie Jenner no Wall Street Journal Magazine 2023 Innovator Awards… onde foi homenageada por sua incursão no mundo do design.

Khy é a nova marca da estrela do reality show que já parece ter chamado a atenção de especialistas da moda – e lhe rendeu o convite para o evento do setor… onde ela foi acompanhada por seu acompanhante especial.

A dupla não se afastou de sua tendência de combinar em conjuntos totalmente pretos, com Kylie em um glamoroso vestido corpete de PVC sem mangas e a estrela de “Wonka” em um elegante terno todo preto.



Sem nenhuma das multidões habituais que aparecem no Oscar, SAGs, etc., Timothée deixou Kylie tomar as rédeas enquanto eles se preparavam para a noite.

A mãe de dois filhos subiu ao palco para pegar seu gongo… onde temos certeza de que Timmy a aplaudiu na plateia.

Este é apenas o último avistamento do casal, que era inseparável enquanto saíam pelas ruas de Paris para a Semana da Moda em setembro.

Lembre-se… TMZ deu a notícia em agosto de que Kylie e Timothée estavam ainda é um item apesar de um relatório publicado em contrário depois deles primeiro gerou rumores de namoro em abril.



04/09/23 TMZ. com

Semanas depois, os pombinhos vieram a público com seu romance muito quente e pesado Beyoncéo concerto… embalagem no PDA na frente de uma grande multidão e outras celebridades.