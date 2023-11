Kylie Jenner chia toda preta Veja a festa pós-SNL de Timothe Chalamet

Kylie Jenner fez uma grande entrada no “Sábado à noite ao vivo” pós-festa em Cidade de Nova Yorkroubando os holofotes em um conjunto todo preto enquanto aparecia para apoiar o namorado, Timothe Chalamet.

O estrela da realidade chegou separada de seu namorado, que recentemente assumiu a função de apresentador do popular programa de comédia ao vivo. Kylie deslumbrada com uma blusa preta de ombros largos, calça combinando e salto alto, acentuando o visual chique com uma bolsa preta e óculos elegantes.

O “Duna” estrela, por sua vez, abraçou um vibração colorida para a noite, vestindo uma jaqueta roxa forrada de lã sobre uma camisa azul e vermelha capuz.

Dele roupa casual incluído jeans cinza escurotênis e um boné de beisebol preto, criando um contraste marcante com Kylie elegância monocromática.

A segunda passagem de Titmothe como apresentador do SNL

Durante o show do SNL, Chalamet revisitou um personagem de sua temporada anterior como apresentador em 2020-um rapper do Soundcloud chamado Fumaça Chedda Tha A$$ Gettaoriginalmente jogado ao lado Pete Davidson.

A esquete contou com participações especiais notáveis, incluindo Alex BaldwinPunkie Johnson Maria J. Blige representação, Rick Rubin (James AustinJohnson) e Dr. (Kenan Thompson), comemorando o aniversário de 50 anos do hip-hop.

Dakota JohnsonPhoebe Bridgers, Sofia TurnerBo Burnham, Jon HammAnna Osceola e outros completaram a noite repleta de estrelas na pós-festa.

Kylie mãe, Kris Jennermostrou seu apoio Chalamet no início do dia, promovendo sua aparição nela História do Instagram.

Um romance não tão discreto

O casalque começou a namorar em abriltornaram seu relacionamento público em Setembrocompartilhando momentos íntimos em Beyoncé“Renascimento” concerto em Los Angeles.

Apesar de manterem seus romance relativamente discreto, a dupla público passeios e demonstrações afetuosas têm chamado a atenção de fãs.

Como Kylie continua a chamar a atenção com suas aparências glamorosas, seu apoio a Chalamet no SNL adiciona outro capítulo ao seu relacionamento florescente.