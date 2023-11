Kylie Kelce se defende de citações exageradas sobre Taylor Swift, e os Swifties adoram isso

Esposa de Jason Kelce, Kylie Kelceoptou por não estar na suíte para o jogo “Monday Night Football” entre os Filadélfia Eagles e seu cunhado Travis Kelce Chefes de Kansas City.

Depois um artigo publicado no The New York Post intitulou uma notícia ‘A esposa de Jason Kelce, Kylie, está tentando evitar a atenção de Taylor Swift: ela não é minha xícara de chá’, insinuando que ela não gostava de passar o tempo com a cantora.

Kylie Kelce responde à nota

A esposa do centro dos Eagles quis corrigir o tablóide nova-iorquino e publicou um vídeo em sua conta no TikTok onde ela diz que a mídia ‘manipulou’ o que ela disse em uma entrevista para criar conflito entre ela e Taylor Swift.

“Vá assistir ao vídeo. Eu disse que ‘não é minha praia’ chamar atenção para mim. Eu não disse isso. A manchete está interpretando mal minhas palavras.”

Na entrevista original, Kylie Kelce menciona que ela particularmente não gosta de estar na frente das câmeras e ter a atenção voltada para ela e sua família.

“Não é particularmente minha preferência estar no centro das atenções ou na frente das câmeras.. Eu me formei em comunicação na faculdade, adoro estar por trás disso. Esse é o meu pão com manteiga.”

“Mas no final das contas, se isso criar oportunidades como essa e eu puder alavancar minha rede e descobrir como impactar uma comunidade que tem sido tão gentil com a família Kelceestou muito feliz em retribuir a Kansas City de qualquer forma.”

Os holofotes sobre a família Kelce se intensificaram desde que Travis começou a namorar Taylor Swift em setembro. Swift tem sido visto frequentemente nas suítes durante os jogos dos Chiefs, acompanhado pela família de Kelce e pela esposa de Patrick Mahomes, Brittany.