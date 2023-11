Kylie Kelce se distancia de Taylor Swift e Brittany Mahomes: Não é minha praia estar no centro das atenções

Jason Kelceesposa Kylie Kelce optou por não estar na suíte para o jogo “Monday Night Football” entre o Filadélfia Eagles e seu cunhado Chefes de Kansas City de Travis Kelce.

Antes do jogo, Kylie manifestou sua preferência por estar na arquibancada, curtindo o jogo com outros torcedores, mesmo no estádio do time adversário.

“Estarei nas arquibancadas, sou uma garota das arquibancadas”, disse Kylie ao Spectrum News em Kansas City.

“Adoro sentar na arquibancada e torcer com a torcida, mesmo que seja no estádio do time adversário.

“Não é particularmente minha preferência estar no centro das atenções ou na frente das câmeras. Eu me formei em comunicação na faculdade, adoro estar por trás disso.

“Mas no final do dia, se isso criar oportunidades como esta e eu puder alavancar minha rede e descobrir como impactar uma comunidade que tem sido tão, tão gentil com a família Kelce, estou muito feliz em retribuir ao Kansas Cidade de qualquer forma.

“Só espero que tenhamos gente suficiente no estádio para dizer ‘Go Birds’ para conseguir a primeira vitória do meu marido contra o Chiefs. Ele está com 13 anos, acho que estamos na hora.”

Deve-se notar que os Eagles garantiram uma grande vitória por 21-17 sobre os Chiefs fora de casa na segunda-feira.

Ficar no centro das atenções

Os holofotes sobre a família Kelce se intensificaram desde que Travis começou a namorar Taylor Swift em setembro. Swift tem sido visto frequentemente nas suítes durante os jogos dos Chiefs, acompanhado pela família de Kelce e Esposa de Patrick Mahomes, Bretanha.

Apesar da expectativa em torno do ‘Kelce Bowl’, a presença de Swift foi prejudicada pelo adiamento de um show no Brasil devido a uma onda de calor.

Notavelmente, os Chiefs saíram vitoriosos no Super Bowl do ano passado, com Kylie se tornando um enredo quando estava grávida de 38 semanas durante o jogo, dando à luz o terceiro filho dela e de Jason, Bennett Llewellyn, duas semanas depois.