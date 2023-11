Kyrie Irving polariza os fãs da NBA ao usar keffiyeh, mostrando abertamente apoio à Palestina

Óno sábado, Kyrie Irving lembrou a todos quem ele é.

Não apenas com sua explosão de 39 pontos no Dallas Mavericks perda para o novo visual Milwaukee Bucksmas com seu compromisso de expressar seus verdadeiros sentimentos fora das quadras, por mais polêmicos que sejam.

Kyrie Irving usa lenço e sapatos para apoiar a Palestina

Ao chegar para enfrentar a mídia após a derrota desanimadora para o Bucks, o armador do The Mavs chamou a atenção de NBA fãs em todo o mundo com sua roupa. Ele usava um lenço preto e branco chamado keffiyehum símbolo tradicional de solidariedade com a Palestina entre ativistas.

Ele não foi questionado sobre sua escolha de touca, nem respondeu a quaisquer perguntas sobre o Guerra Israel-Hamas durante a conferência de imprensa. Ele apenas falou sobre o jogo, que terminou em decepção após perder uma vantagem de 10 pontos no quarto período.

Não foi sua primeira escolha de moda com mensagem esta semana. Na sexta-feira, a conta oficial do Mavericks postou fotos de Irving no treino que o mostravam usando tênis de basquete com uma mensagem política escrita: “Chega de genocídio”. Ele assinou com a marca chinesa de calçados ANTA depois Nike rescindiu seu contrato por causa de uma postagem polêmica que ele fez no Instagram.

A história de anti-semitismo de Kyrie

O ousado apoio de Kyrie Irving à Palestina vem quase exatamente um ano depois que ele foi suspendeu cinco jogos sem remuneração de seu ex-time, o Brooklyn Nets, por causa de um incidente de anti-semitismo.

Irving postou um link no Instagram para o filme “Hebreus para Negros: Acorde a América Negra”, que, mais tarde após sua suspensão, ele admitiu conter “algumas declarações, narrativas e linguagem anti-semitas falsas que eram falsas e ofensivas à raça/religião judaica”.

Inicialmente, Irving se recusou a pedir desculpas por sua postagem, o que levou o Nets a distribuir a suspensão, acreditando que ele era “inadequado para ser associado” ao time após seu repetido fracasso em “dizer inequivocamente que não tem crenças anti-semitas.” Em conjunto com o Liga Anti-DifamaçãoIrving e os Nets anunciaram mais tarde, que cada um doaria US$ 500.000 para causas anti-ódio.