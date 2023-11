La Guapa CONTRATA pessoas no Sul e no Sudeste; Confira!

A La Guapa, cafeteria que tem a missão de oferecer experiências diferenciadas através de produtos de qualidade, feitos artesanalmente desde a origem até os clientes, está contratando pessoas em solo brasileiro. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, consulte quais são os cargos disponíveis:

Assistente de Customer Service – Serviço ao Cliente – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Loja – Curitiba – PR – Efetivo;

Estagiário (a) de Qualidade – São Paulo – SP – Estágio;

Manutencista – São Paulo Capital – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Loja – Grande São Paulo e Capital – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Loja PCD – Capital – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Lojas – Regional – Interior São Paulo – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a La Guapa

Falando mais sobre a La Guapa, podemos frisar que, inaugurada em abril de 2014, a La Guapa é um café de empanadas artesanais latino-americanas que hoje conta com 34 unidades, sendo, 21 em São Paulo, duas lojas em Campinas , uma no ABC Paulista localizada em Santo André , uma na cidade de Barueri em Alphaville ,em Sorocaba, Ribeirão Preto, Bauru, Granja Vianna , São José dos Campos, Guarulhos, Santos, Curitiba -PR e Belo Horizonte -MG, além de duas unidades no Distrito Federal e uma cozinha central de delivery e uma central de Produção.

Dito isso, vale frisar que as empanadas da La Guapa são todas feitas a mão, por empanadeiras e empanadeiros, e a frase “Se hacen con las manos, se comen con las manos” decoram a parede do café e indicam a melhor forma de comer uma boa empanada.

Por fim, além das empanadas, a La Guapa serve também produtos exclusivos como o café, feito com blend desenvolvido pela marca, a pimenta, o alfajor, o sorvete, as cervejas artesanais, dentre outros, reforçando o conceito da marca de oferecer produtos especiais.

Confira alguns benefícios

Auxilio Combústivel;

Celular corporativo;

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Seguro de Vida;

Vale Refeição;

Programa Trimestral de Bonificação por Meta.



Confira como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos da La Guapa, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.

