Ladrão de casas de jogadores de futebol revela porque não é capaz de roubar Messi

Tjornal El Espanol relata os roubos às mansões de Cristiano Ronaldo e Johan Cruyff em seu podcast ‘Sumario Abierto’ intitulado “Roubei a casa do Ronaldo, a casa do Cruyff e não queria fazer isso na casa do Messi”.

Carlos Quilez conversa com “um chefe da máfia albanês-kosovariana que se dedica há mais de 20 anos ao roubo de casas de luxo e que passou a controlar um exército de ladrões de mais de 100 homens”.

O chefão do crime, procurado, reconhece em ‘Sumario Abierto’ seus roubos às casas de craques do futebol com seu exército de ladrões.

No programa ‘Y ahora Sonsoles’ confessou que “fui eu quem roubou Cristiano Ronaldoa casa de Portugal. Fui eu quem roubou Johan Cruyff em Barcelona”.

O “exército de ladrões” roubou Johan Cruyff, Benzema e Cristiano Ronaldo

Em novembro de 2021, o chefão roubou a casa de Johan Cruyff na parte alta de Barcelona: “Lá roubei um relógio que pertencia a Dennis Bergkamp, algumas coisinhas da Hermes… e cerca de 20.000 euros em saque. Era uma casa secundária. Não tinha câmeras de segurança ou alarmes. Quando entrei, percebi de quem era a casa”.

Admitiu a Carlos Quilez, desta vez no programa ‘Y ahora Sonsoles’, um assalto à casa de Karim Benzema: “Não na hora em que foram apanhados. Na hora em que não foram apanhados, sim”.

“Também estivemos por trás do roubo de Cristiano Ronaldo na Madeira, mas o saque não foi interessante”, disse.

“As redes sociais são o inimigo número um dos famosos”, alerta o infrator, que se desvinculou do assalto à casa de Sergio Ramos e Pilar Rubio: “Eles sabem perfeitamente quem os roubou”.

“Já parei algumas vezes pessoas que queriam roubar a casa do Messi”

O infrator explica ainda que “há mais de um ano” lhe foi oferecido para roubar o Leão Messi casa da família em Castelldefels quando o jogador de futebol estava em Paris, e ainda afirma que em algumas ocasiões evitou que outras pessoas invadissem a casa do jogador de futebol argentino.

“Eu parei algumas vezes pessoas que queriam invadir a casa de Messi. Eu fiz isso e estou orgulhoso. Por respeito a Messi, não fiz isso. Porque eu o amo, ponto final”, explicou ele.

‘El Santo’: a chave para roubos em casas de jogadores de futebol e celebridades

O chefe da máfia albanês-kosovariana, que afirma em ‘Y Ahora Sonsoles’ que “não há ninguém que me possa deter ou qualquer coisa que me possa resistir”, explicou o seu ‘modus operandi’ para roubar as casas de jogadores de futebol e celebridades: ” Depois de localizá-lo, eu o sigo, persigo-o, pode levar meses… até que não haja ninguém lá dentro.”

Uma figura-chave da operação é conhecida como ‘El Santo’: “Não consigo localizar nenhum alvo em Espanha se alguém não me avisar. Estas pessoas são ‘El Santo’. São pessoas que nos procuram, nos contratam , dê-nos detalhes. Pode ser um familiar, pode ser uma faxineira, pode ser um amigo deles…”

‘El Santo’ cobra 30% do saque por suas informações.