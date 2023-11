Ladrões usam retroescavadeira de construção para invadir loja e cavar em caixa eletrônico

Embora o vidro da loja fosse à prova de balas, claramente não era à prova de retroescavadeiras – depois de passar a garra pela parede, a máquina vai atrás do caixa eletrônico que está lá dentro. Eventualmente, os ladrões em questão acorrentam o caixa eletrônico, preso a um caminhão do lado de fora, e fogem.

Dono da loja Ali Abdullah contado ABC7 há “pelo menos US$ 70.000” em danos após a escavação. Ali diz que está frustrado com o que aconteceu com sua loja e acha que a única maneira de administrar uma loja em sua área hoje em dia é “dormir em sua loja e ficar trancado e carregado com um AK-47 e estar pronto porque a polícia está não chegar na hora certa.”