Lakers se aquece contra o Grizzlies e consegue a terceira vitória consecutiva

D’Angelo Russell marcou 24 pontos e Antonio Davis teve 19 pontos, 11 rebotes e seis tocos na terceira vitória consecutiva do Los Angeles Lakers, 134-107 sobre o Memphis Grizzlies no torneio de temporada da NBA na noite de terça-feira.

Lebron James fez 16 pontos e nove rebotes enquanto jogou apenas 23 minutos pelo Lakers, que melhorou para 5 a 0 em casa e 2 a 0 no torneio com sua primeira vitória confortável da temporada. Russell acertou seis das 22 cestas de 3 pontos do Lakers, e Austin Reaves fez quatro, marcando 16 pontos, 12 rebotes e sete assistências.

Rui Hachimura marcou 12 de seus 23 pontos no quarto período pelo Los Angeles, que não havia vencido um jogo por mais de seis pontos antes de saltar para uma vantagem de 31 pontos sobre o short-handed Grizzlies no segundo tempo e voltar para casa com James, Davis e Russell ficaram de fora durante todo o quarto período.

Santi Aldama marcou 24 pontos, o melhor da carreira, para o Grizzlies, que perdeu mais dois jogadores por lesão, mas não conseguiu acompanhar a vitória surpresa sobre o Clippers no domingo com a terceira vitória da temporada.

Marcus Smart deixou a quadra no primeiro quarto com uma lesão no tornozelo esquerdo e não voltou. O guarda veterano lutou para colocar peso no pé depois de cair desajeitadamente no pé de Reaves.

Lucas Kennard também perdeu o segundo tempo devido a dores no joelho esquerdo para o Grizzlies, que fez 20 cestas de 3 pontos, mas teve dificuldade para marcar na área contra um esforço defensivo do Los Angeles liderado por Davis.

As equipes receberam cinco faltas técnicas combinadas no primeiro quarto, depois que Davis e Aldama brigaram embaixo da cesta.

Depois que Davis marcou, Aldama agarrou a bola e deu um passo em direção a Davis, que respondeu empurrando o espanhol. Desmond Bane então confrontou Davis e Russell empurrou Bane. O técnico do Memphis, Taylor Jenkins, também recebeu um T.

Los Angeles então alcançou uma vantagem de 74-51 no intervalo em sua primeira metade da temporada com maior pontuação, com Davis acumulando 15 pontos e oito rebotes.

James voltou depois de perder a vitória de domingo sobre o Portland para descansar a canela machucada, mas Os anjos jogou sem Gabe Vincent e Jarred Vanderbilt, que foi liberado para acelerar sua recuperação de uma lesão no calcanhar que o deixou de lado durante toda a temporada.

A SEGUIR

Grizzlies: Em San Antonio no sábado.

Lakers: receberá o Sacramento na quarta-feira.