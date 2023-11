Lamar Jackson deixa Michael Vick comendo poeira: QB mais rápido para 5 mil jardas corridas

Lamar Jackson se tornou o quarterback mais rápido do NFL história para registrar 5.000 jardas corridas e fez muito mais rápido do que qualquer outro jogador no centro, incluindo Filadélfia Eagles lenda Michael Vickque precisou de 104 jogos para atingir a marca.

Jackson, 26, alcançou 5 mil jardas corridas durante Futebol de domingo à noite contra o Carregadores de Los Angeles no Estádio SoFi. Ele precisou de 22 jogos a menos (82) que Vick para chegar lá.

Vick, 43, é um dos zagueiros mais eletrizantes do NFL história, abrindo caminho para QBs como Jackson, Cam Newton e Russel Wilson.

Newton, 34, e Wilson, 34, estão em terceiro e quarto lugar na lista dos zagueiros mais rápidos da história da liga a atingir 5.000 jardas corridas.

O antigo Carolina Panteras QB atingiu a marca em 129 jogos, enquanto Wilson, atual quarterback do Denver Broncosprecisou de 175 aparições.

Ravens vencem Chargers

Futebol de domingo à noite entre Baltimore e Los Angeles foi um confronto defensivo que terminou com uma vitória de 20-10 para os Ravens.

Jackson terminou a disputa com 177 jardas de passe e um touchdown em 18 de 32 finalizações.

Ele correu 39 jardas em onze corridas, embora duas delas estivessem ajoelhadas nas jogadas finais, o que removeu algumas jardas de suas estatísticas.

A noite histórica de Jackson ocorreu logo após o Eagles QB Jalen dói tornando-se o primeiro quarterback na história da NFL a registrar mais de 10 touchdowns corridos em três temporadas consecutivas.