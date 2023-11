Lamar Jackson e Mark Andrews, do Ravens, sofrem lesões no tornozelo, tight end descartado do confronto da TNF

Tele Ravens perdeu o tight end Marcos Andrews na primeira investida do jogo contra o Cincinnati Bengals.

Andrés pegou um Passe de 9 jardas nas BengalasLinha de 4 jardas e não conseguiu se levantar depois de ser abordado pelo linebacker Logan Wilson.

O jogador veterano permaneceu em campo por um período considerável de tempo antes de sair sozinho do campo.

Ele foi levado para o vestiário imediatamente e mais tarde foi excluído do jogo com um ferimento no tornozelo.

Lamar Jackson joga devido a lesão no tornozelo

Os sustos de lesões não pararam por aí Corvos fãs.

Mais tarde no jogo, durante o 2º trimestreo quarterback Lamar Jackson, também abordado por Wilsonparecia ter sofrido ferimento no tornozelo ele mesmo.

O quarterback foi levado para a tenda médica à margem e parecia que ele iria para o vestiário mas ele conseguiu volte para o campo.

Jackson mais tarde foi visto recebendo tratamento no banco dos Ravens, mas voltou ao jogo e parece estar jogando sem dificuldades.