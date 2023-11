LaMelo Ball, PUMA processada pelo cofundador da marca Big Baller, reivindica US$ 200 milhões em danos

Alan Foster – que co-fundou a marca Big Baller – está arrastando as bolas para o tribunal mais uma vez… desta vez ele está processando LaVar Bola, Tina Bola, Bola LaMelo assim como a PUMA, alegando que eles roubaram centenas de milhões de dólares dele.

As reivindicações de Foster foram explicadas em um novo processo aberto no tribunal federal da Califórnia no início desta semana… cerca de quatro anos depois de ele ter brigado com a família Ball por causa do negócio BBB.

No processo, obtido por TMZ EsportesFoster diz que como parte de sua função no BBB, ajudou a desenvolver a marca Melo.

Foster alega que ele criou a linha “MB1” para o armador do Charlotte Hornets quando o jogador era apenas um adolescente – e então ele registrou várias marcas registradas para ela. Foster afirma que tudo acabou levando à criação do primeiro calçado exclusivo de Melo, o MB1 – que ele diz ter sido um grande sucesso.

No entanto, Foster diz que alguns anos depois… em uma tentativa de expulsar Foster da empresa, LaVar criou uma segunda versão do BBB – e tentou transferir as marcas registradas de Foster para excluí-lo dos “enormes lucros” do marca de sucesso.

Além disso, Foster diz que quando Melo finalmente assinou um lucrativo contrato de calçados com a PUMA, o jogador de basquete e a empresa de vestuário infringiram suas marcas registradas ao criarem seu novo calçado exclusivo, o MB.01.

“LaMelo foi fundamental na criação de seu primeiro calçado exclusivo com a marca Big Baller”, escreveu Foster no processo. “Ele estava plenamente consciente da existência das marcas registradas LaMelo – ele ajudou a projetá-las!”

Foster continuou: “Ele sabia que seu sapato com assinatura da marca Big Baller se chamava ‘MB1’ e que o nome era protegido por marca registrada federal. No entanto, apesar de saber de tudo isso, LaMelo escolheu intencional e deliberadamente nomear o sapato com assinatura que ele criado e projetado com a PUMA o ‘MB1’ em violação das marcas registradas LaMelo.”

Composto TMZ/Getty LaVar Ball atira contra Alan Foster, ex-parceiro do BBB, não roubei um centavo!



Foster alega que os danos que sofreu excedem US$ 200 milhões.

Claro, esta não é a primeira vez que Foster vai atrás de LaVar no tribunal… ele já processou depois de alegar LaVar usou o dinheiro da empresa BBB para financiar seu estilo de vida luxuoso.