lamenta salário dos lutadores no UFC: ‘Eles não estão sendo remunerados como deveriam’

Chris Eubank Jr. acredita que os lutadores do UFC estão recebendo um tratamento injusto.

Ex-campeão dos super-médios do IBO e filho do ex-campeão de boxe Chris Eubank, Chris Eubank Jr. E, ao contrário de muitos boxeadores, Eubank é na verdade um fã declarado de MMA, dizendo que assiste mais ao UFC do que ao boxe. Mas há uma coisa que Eubank diz que não gosta no esporte: a estrutura salarial.

“É simplesmente divertido”, disse Eubank A hora do MMA. “Gosto de tudo no UFC, exceto como Dana [White]é monopolizado e como esses caras não estão recebendo nem de longe tanto quanto nós ganhamos no boxe. Mas essa é a única desvantagem do esporte, na minha opinião.”

As questões salariais dos lutadores não são novidade no MMA, e o assunto só continuou a crescer à medida que mais lutadores de MMA deixam o esporte em busca de salários maiores no círculo quadrado. Nos últimos anos, Francis Ngannou, Nate Diaz, Tyron Woodley e Anderson Silva deixaram o UFC em busca de bolsas maiores, e até mesmo o recentemente coroado campeão peso galo Sean O’Malley imediatamente começou a fazer aberturas para a doce ciência após ganhar o título. Esse tipo de coisa deve continuar acontecendo porque, segundo Eubanks, o UFC simplesmente nunca vai oferecer o mesmo dinheiro que o mundo do boxe oferece.

“É impossível”, disse Eubanks. “No UFC você tem um cara que monopolizou todo o mundo do MMA. Se você não aceita o que Dana está lhe dando, adeus. Encontre outro lugar para ir. Um exemplo perfeito é Ngannou. No boxe, você tem promotores em todo o mundo, você tem associações… todos esses trajes diferentes de luta pelos melhores lutadores, os melhores shows, todos dizem: ‘Venha conosco e nós lhe pagaremos isso’. ‘ A competição é tão grande que eles sempre vão pagar mais aos lutadores, enquanto o Dana não precisa competir com ninguém para poder pagar o que quiser. Em termos de negócios, ele acertou em cheio.

“Você tem que dar crédito ao cara do ponto de vista comercial. Mas do ponto de vista moral, esses caras estão arriscando suas vidas, estão tendo que passar por um inferno e voltar para treinar, se preparar, entrar no octógono e lutar, e não estão sendo recompensados ​​como deveriam, na minha opinião. Então é uma merda. Como lutador, é uma merda. Mas o que você pode fazer? Você não pode fazer nada até que haja mais competição.”

O possível monopólio (ou monopsônio, neste caso) do UFC é atualmente alvo de uma ação coletiva movida por vários ex-lutadores. Caso os demandantes acabem vencendo o processo, Eubank poderá ver seu desejo de um mercado mais competitivo introduzido no esporte.