Landon Donovan confessa o que disse a Jurgen Klinsmann após derrota no Brasil na Copa do Mundo de 2014

Landon Donovan e ex- Técnico da USMNT, Jurgen Klinsmann tiveram um relacionamento tumultuado, e a gota d’água entre eles foi quando o técnico alemão decidiu deixar Donovan fora do Lista de 23 jogadores para jogar no Brasil 2014 Copa do Mundo.

Embora eles tenham limpado o ar desde aquela época e tenha havido numerosos artigos onde eles fizeram a paz, chegou um ponto em que as coisas estavam tão ruins quanto poderiam estar. Landon Donovan explica.

Donovan falou com Klinsmann com autoridade

Recentemente, Donovan refletiu sobre o que aconteceu naquela época ao ser entrevistado pelo programa Golazo da CBS “Eu falei para o Jrgen que tem gente que você vai levar para a Copa do Mundoque nunca mais jogará pelos EUA, raramente entrará no Estados Unidos novamente e não dê a mínima para o que acontecerá com o futebol dos EUA depois deste torneio.”

Muitos concordaram com Donovan, até mesmo Klinsmann disse que cortá-lo foi uma das decisões mais difíceis que ele já tomou durante sua carreira de treinador “para dizer a um jogador como ele, com tudo o que ele fez e o que ele representa, para dizer-lhe que ele é não faz parte desse 23 agora, só vejo alguns outros jogadores um pouco à frente dele.”

Há quem afirme que sua briga começou quando Klinsmann foi cortado do dirigir o Bayern de Munique depois de trazer Donovan para o time, mas não entregar o que se esperava dele, naquela época ele deu sua opinião sobre o problema dos jogadores norte-americanos que chegavam aos times europeus.

Klinsmann dirigiu algumas palavras duras aos jogadores de futebol dos EUA, ao dizer: “O problema é lidar com uma geração que se adapta muito cedo, se [US players] podem assinar um contrato na Europa, eles pensam: ‘Consegui’. Mas o que você fez? Você está aí agora e aos nossos olhos nos EUA, damos reconhecimento. Mas você conversa com pessoas no exterior e elas dizem que são medianas, nada de especial. Você quer escolher um time que esteja entre os quatro e cinco primeiros colocados da Premier League, a Bundesliga. Não fique no banco, jogue o tempo todo. Acho que só precisamos mantê-los com fome.”