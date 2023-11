Larsa Pippen chateada com Julia Lemigova depois que Marcus Jordan tira fotos dela

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Julia pediu a Marcus para tirar algumas fotos durante a grande convenção do mês passado em Las Vegas, usando dele telefone. Disseram-nos que eram tiros inocentes e sorridentes.

Nossas fontes dizem que ninguém por perto achou o pedido de Julia estranho… bem, ninguém, exceto Larsa. Disseram-nos que ela parecia com um pouco de ciúme, com base no fato de ter começado a reclamar do incidente para outros membros do elenco.