Las Vegas Raiders demite o técnico Josh McDaniels e o gerente geral David Ziegler

Tele Invasores de Las Vegas fizeram uma grande mudança em sua equipe técnica, separando-se do técnico principal Josh McDaniels e gerente geral David Ziegler. A decisão ocorre após um início de temporada decepcionante, com o time com recorde de 3-5. O anúncio foi feito na noite de terça-feira, apenas um dia depois dos Raiders sofrerem uma derrota por 26-14 para o Detroit Lions.

Proprietário Marcos Davis expressou seu raciocínio por trás da decisão, afirmando: “Depois de pensar muito sobre o que os Raiders precisam para seguir em frente, decidi me separar de Josh e Dave. Quero agradecer a ambos por seu trabalho árduo e desejar nada a eles e suas famílias. mas o melhor.” É claro que Davis acredita que uma mudança é necessária para que a equipe progrida.

Este movimento faz com que Invasores o primeiro time da liga a demitir um treinador no meio da temporada. É uma decisão ousada que mostra o compromisso da organização em fazer as mudanças necessárias para virar a temporada. Treinador de linebackers Antonio Pierce deverá assumir o cargo de técnico interino, de acordo com a ESPN Adam Schefter.

McDaniels liderava os Raiders em sua segunda temporada, mas sua gestão no Las Vegas tem sido menos que estelar. Com um recorde de 9-16 durante sua passagem pela equipe, fica claro que seu estilo de treinador não estava produzindo os resultados desejados.

McDaniels não trabalha como treinador principal

Essa não é a primeira vez McDaniels foi demitido no meio de uma temporada. Anteriormente, ele ocupou o cargo de treinador principal do Denver Broncos de 2009 a 2010, mas também foi dispensado na segunda temporada com a equipe. Parece que McDaniels tem lutado para ter sucesso como treinador principal, apesar de suas realizações anteriores como coordenador ofensivo.

Antes de se juntar aos Raiders, McDaniels teve uma atuação bem-sucedida como coordenador ofensivo do Patriotas da Nova Inglaterraonde ganhou três Super Bowls ao lado Tom Brady e Bill Belichick. No entanto, seu sucesso não se traduziu em suas posições de técnico principal no Broncos e agora nos Raiders.

Os Raiders agora voltarão sua atenção para encontrar um novo técnico e gerente geral que possa trazer novas ideias e uma mentalidade vencedora para o time. A organização está determinada a virar a temporada e avançar para os playoffs.