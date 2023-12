Lauren Sanchez usa nova ‘Sra. B’Bling no jantar com o noivo Jeff Bezos

Abram caminho para a Sra. B! Lauren Sanchez saiu para jantar no Nobu em Malibu com seu noivo bilionário Jeff Bezos e amigos na quarta-feira… arrasando com uma nova joia de cair o queixo.

O anel de noivado de 20 quilates da ex-âncora de TV – supostamente no valor de US $ 2,5 milhões – claramente não é suficiente para consolidar sua união pendente … enquanto ela pegava um sutil colar de ouro “Sra. B” para dar uma volta.

Lauren está claramente adorando cada momento do noivado… no início deste mês ela posou para uma propagação com tema ocidental com Jeff, e disse à bíblia da moda que ainda não fizeram nenhum progresso no planejamento do casamento.