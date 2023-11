Lauryn Hill defende seu atraso em shows ao vivo durante a parada da turnê em Los Angeles

A enigmática cantora/rapper está atualmente em turnê para comemorar o 25º aniversário de seu icônico álbum, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’, e ela parou em Los Angeles no sábado à noite… onde ela parece ter se atrasado um pouco para seu set. , algo que ela abordou de frente.

Confira… no vídeo, LH diz que está ciente de pessoas que reclamam de ela estar atrasada para os shows – mas responde, dizendo que os fãs deveriam se considerar sortudos por ela aparecer.

Isso não é tanto Lauryn atacando, mas sim ela tirando do peito o que parece ser uma grande queixa – ou seja, o fato de ela ter lançado apenas um álbum solo… e com base no que ela está dizendo aqui, parece que pode não ter sido sua decisão naquela época.