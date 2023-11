Lawson pede desculpas por empurrar torcedor dos Eagles, alegando que pessoa ameaçou jogadores e famílias do Bills

Notas de búfalo passador Shaq Lawson pediu desculpas na segunda-feira por empurrar um Filadélfia Eagles torcedor atrás do banco do time após alegar que a pessoa estava fazendo comentários ameaçadores sobre os jogadores e suas famílias.

Lawson postou seu pedido de desculpas em sua conta do Instagram um dia depois de um vídeo mostrar ele e cinco companheiros de defesa se aproximando de um espectador na primeira fila atrás do banco de Buffalo durante uma derrota por 37-34 na prorrogação em Filadélfia. O vídeo mostrou Contas o tackle defensivo Jordan Phillips se aproximando e trocando palavras com o espectador não identificado, quando Lawson o seguiu e empurrou o torcedor, que usava um Águias camisa por baixo da jaqueta e segurando uma lata de cerveja.

Lawson disse que o torcedor começou a incomodar os jogadores antes do jogo começar e foi autorizado a permanecer em seu lugar depois que o Bills pediu aos seguranças do estádio que removessem a pessoa.

“Eventualmente, nossas emoções transbordaram e cometi um erro”, escreveu Lawson. “Por isso, peço desculpas, mas há certos limites que não devem ser ultrapassados.”

Phillips repetiu os comentários de Lawson em uma mensagem postada em sua conta do Instagram.

“Eu amo a multidão, adoro fãs turbulentos, isso torna o jogo divertido. Mas uma coisa que não vou tolerar é alguém ameaçando a mim ou à minha família”, escreveu Phillips. “Esta é uma linha que não deve ser ultrapassada.”

O assunto está sendo investigado pela NFL

Uma mensagem foi deixada solicitando comentários da NFL. Um porta-voz do Águias disse que o assunto está sendo analisado.

Os jogadores não estavam disponíveis para comentar com os Bills entrando em sua semana de folga.

Treinador Sean McDermott referiu-se ao que aconteceu como sendo “uma situação muito infeliz”, ao saber disso na segunda-feira.

“O que sei é que foi pedido às pessoas que removessem o ventilador e nada foi feito”, disse McDermott. “Portanto, no final das contas, não devemos nos preocupar com isso neste momento. É simplesmente lamentável que isso aconteça durante um jogo.”